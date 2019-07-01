مقدمة التهاني…الهيئة التشادية للثورة الشعبية هل هي هيئة تابعة للوفاق؟

أخبار ليبيا24

وردت أكثر من مرة أخبار ومعلومات وتقارير عن استعانة حكومة الوفاق والجماعات الإرهابية المؤيدة لها بمقاتلين من المعارضة التشادية للمشاركة للقتال في صفوفها خلال المعارك التي تخوضها ضد القوات المسلحة العربية الليبية، الأمر الذي تم نفيه ورفضه من قبل الوفاق أكثر من مرة.

وبمجرد تصفح الحساب الرسمي لما يعرف بـ “الهيئة التشادية للثورة الشعبية Ctrp” يزداد اليقين بأن هذه الهيئة وكأنها تابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، نصبت نفسها للحديث باسم الوفاق ورصد الأحداث في طرابلس متشفية من انسحاب القوات المسلحة من مدينة غريان.

ولم تكتفي الهيئة التشادية بهذا القدر بل عمدت إلى نشر كافة الأخبار والتقارير ضد القوات المسلحة وخاصة الأخبار التي تظهر خسارتها لأي آليات أوتمركزات لها خلال المعارك معتمدة في ذلك على المواقع الإخبارية والقنوات والصفحات التابعة والداعمة لحكومة الوفاق.

وفي هذا الصدد قدمت الهيئة تهنئة وصفتها بـ “الخاصة” لحكومة الوفاق لدخولها مدينة غريان ولما وصفته بكسر دولة تركيا لحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وذكرت الهيئة خلال التهنئة :”كان العالم يفرض على حكومة الوفاق في طرابلس حظر بيع السلاح وتمد دول عربية خليفه حفتر بالسلاح المتوسط والثقيل حتى كاد حفتر يحتل طرابلس فكسر أردوغان الحظر وأمد الثوار بالأسلحة فتكسرت أعواد حفتر فرادى وضاعت ملايين الدعم و انتصر الشعب الثائر المخلص لوطنه وهزم المرتزقة”.

وأضافت الهيئة التشادية للثورة الشعبية Ctrp :”نبارك لثوار ليبيا الأبطال تحرير مدينة غريان من مرتزقة حفتر، ونهني الدولة الليبية الشرعية بانتصار قواتها البطلة على المرتزقة”.

وختمت بالقول :” نسأل الله أن يجمع الشعب الليبي على كلمة الحق و ما فيه مصلحة وطنهم و أن يتحرر المغرر بهم من شباب ليبيا من فتاوى الضلال و الفجور المدخلي”.

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