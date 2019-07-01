اللواء “المنفور” يعلن انطلاق عملية “عاقبة الغدر”

أخبار ليبيا24

أعلن آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي اللواء محمد منفور أمس الأحد انطلاق عملية “عاقبة الغدر” ردًا على المجرزة والخيانة التي وقعت في مدينة غريان.

وأكد منفور – بحسب مصادر إعلامية – أن هذه العملية جاءت بعد استنفاذ كل الوسائل التقليدية في حربنا من أجل تحرير باقي التراب الليبي.

وتابع آمر غرفة عمليات سلاح الجو :”بعد عمليات الخداع والغدر الذي حصل مؤخرا، فإن القوات الجوية العربية الليبية باشرت تنفيذ ضربات جوية قوية ومحكمة في مواقع مختارة ومنتقاة بدقة في طرابلس”.

ودعا المنفور أهالي مدينة طرابلس إلى الابتعاد عن المواقع العسكرية ومواقع القوات التابعة لحكومة الوفاق من “المليشيات والإرهابيين” وذلك من أجل سلامتهم.

يشار إلى أن سلاح الجو الليبي شن خلال اليومين الماضيين غارات عنيفة على مواقع وتمركزات قوات الوفاق في ضواحي مدينة غريان وطرابلس.

كما أعلنت شعبة الإعلام الحربي أمس الأحد أن طائرات سلاح الجو الليبي تمكنت من تدمير طائرة تركية مسيرة عن بعد في الجزء العسكري من مطار معيتيقة أثناء محاولاتها الإقلاع لتنفيذ ضربات جوية.

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