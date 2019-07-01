تحويل إحدى محطات الكهرباء في بنغازي إلى مكان لتربية الحمام

أخبار ليبيا24

بعد غياب القانون وعدم تفعيل الأجهزة الضبطية من شرطة كهرباء والشرطة الزراعية بشكل سليم وصحيح إضافة إلى الأمن من العقاب تكثر الأعمال الإجرامية والتجاوزات القانونية من قبل المواطنين.

وفي ليبيا تشهد الغابات والشواطيء الليبية انتهاكات وأعمال جرف وحرق غير مسبوقة خلال السنوات الماضية دون أي مسائلة أو معاقبة لفاعليها طمعًا في الكسب غير المشروع.

وعلى ذات المنوال في كافة المدن الليبية يتم التعدي على الأراضي والمساحات الفضاء واستغلالها لبناء المنازل أو المحلات والأكشاك في غياب تام لدور الدولة فيها.

وفي وقت سابق حورت إحدى محطات الكهرباء في بعض المدن الليبية لتصبح جزء من أحد المباني أو في نطاقه، فيما استغل مواطن في ضواحي مدينة المرج إحدى المحطات لتكون حظيرة لأغنامه.

ويوم أمس الأحد تفاجأ عناصر وموظفي الشركة العامة للكهرباء تحويل إحدى محطات دائرة توزيع غرب بنغازي بمنطقة الكيش القديم إلى مكان لتربية الحمام.

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