رابيو يصل تورينو للانضمام ليوفنتوس

وصل لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو إلى مدينة تورينو الإيطالية وذلك للانضمام إلى يوفنتوس في الموسم المقبل.

ووصل اللاعب إلى مطار تورينو حيث من المتوقع أن يقوم بالفحوصات الطبية الروتينية مساء اليوم مع البيانكونيري ليمثل بطل إيطاليا في المواسم المقبلة، حيث سيصبح رابيو ثاني لاعب ينضم إلى السيدة العجوز في الميركاتو الصيفي بشكل مجاني بعد التعاقد مع الويلزي آرون رامسي لاعب وسط أرسنال الإنجليزي السابق .

وكان اسم لاعب الوسط قد ارتبط بالعديد من الأندية كتوتنهام ومانشستر يونايتد إضافة إلى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وغاب رابيو عن المشاركة مع بطل فرنسا طيلة النصف الثاني من الموسم الماضي بعدما تم استبعاده من الفريق بسبب رفضه تجديد العقد.

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