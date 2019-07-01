اخبار الرياضة

غودين لاعبا لإنتر ميلانو

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن إنتر ميلانو تعاقده مع المدافع الأوروغواياني دييغو جودين قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر.

وكان عقد اللاعب قد انتهى مع الروخي بلانكوس مساء أمس ليصبح لاعبا حرا قبل توقيعه عقد انضمامه إلى إنتر ميلانو ويدعم تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي.

وذكر النيراتزوري عبر حسابه في تويتر أن غودين سيكون لاعبا للفريق لثلاث سنوات حتى صيف عام 2022.

وشارك غودين في 389 مباراة مع أتلتيكو مدريد في كل المسابقات حيث توج بالدوري الأوروبي في مناسبتين إضافة إلى التتويج بالدوري الإسباني عام 2014 والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2014و 2016.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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