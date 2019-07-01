غودين لاعبا لإنتر ميلانو

أعلن إنتر ميلانو تعاقده مع المدافع الأوروغواياني دييغو جودين قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر.

وكان عقد اللاعب قد انتهى مع الروخي بلانكوس مساء أمس ليصبح لاعبا حرا قبل توقيعه عقد انضمامه إلى إنتر ميلانو ويدعم تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي.

وذكر النيراتزوري عبر حسابه في تويتر أن غودين سيكون لاعبا للفريق لثلاث سنوات حتى صيف عام 2022.

وشارك غودين في 389 مباراة مع أتلتيكو مدريد في كل المسابقات حيث توج بالدوري الأوروبي في مناسبتين إضافة إلى التتويج بالدوري الإسباني عام 2014 والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2014و 2016.

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