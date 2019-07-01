اخبار الرياضة

صراع بين كوت ديفوار وجنوب أفريقيا على الوصافة 

تم النشر منذُ 12 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تبدأ لقاءات نهائيات الأمم الأفريقية هذا اليوم بمباريات المجموعة الرابعة والتي يتصدرها المغرب وقد ضمن التأهل للدور المقبل بينما ما زال الصراع محتدما بين كوت ديفوار وجنوب أفريقيا والمتذيل ناميبيا.

ويحتضن استاد الدفاع الجوي لقاء الأيفواريين ونامبيا في سعي من الأفيال لخطف نقاط الفوز وحسم التأهل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات حيث بدأت المنافسات بفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف لكن عاد وفقد نتيجة مباراته أمام أسود الأطلس بنفس النتيجة بينما تعاني نامبيا من سوء النتائج وعجزها عن حصد النقاط أو الفوز في الجولات السابقة.

ويجمع اللقاء الثاني أسود الأطلس بنظيرهم جنوب أفريقيا وهو في وضع مريح بفوزين متتاليين أهلاه للدور المقبل لكن المنتخب العربي سيسعى بكل قوة لمواصلة النجاح وضمان التصدر والعبور بالعلامة الكاملة في المقابل سيكون على جنوب أفريقيا تجنب الحسابات والظفر بالنقاط الثلاث والصراع جديا على التأهل.

مباريات قوية وعروض مهارية مستمرة أجمل ما فيها لمتابعينا تفوق المنتخبات العربية ونتائجها الإيجابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك