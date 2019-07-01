صراع بين كوت ديفوار وجنوب أفريقيا على الوصافة 

تبدأ لقاءات نهائيات الأمم الأفريقية هذا اليوم بمباريات المجموعة الرابعة والتي يتصدرها المغرب وقد ضمن التأهل للدور المقبل بينما ما زال الصراع محتدما بين كوت ديفوار وجنوب أفريقيا والمتذيل ناميبيا.

ويحتضن استاد الدفاع الجوي لقاء الأيفواريين ونامبيا في سعي من الأفيال لخطف نقاط الفوز وحسم التأهل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات حيث بدأت المنافسات بفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف لكن عاد وفقد نتيجة مباراته أمام أسود الأطلس بنفس النتيجة بينما تعاني نامبيا من سوء النتائج وعجزها عن حصد النقاط أو الفوز في الجولات السابقة.

ويجمع اللقاء الثاني أسود الأطلس بنظيرهم جنوب أفريقيا وهو في وضع مريح بفوزين متتاليين أهلاه للدور المقبل لكن المنتخب العربي سيسعى بكل قوة لمواصلة النجاح وضمان التصدر والعبور بالعلامة الكاملة في المقابل سيكون على جنوب أفريقيا تجنب الحسابات والظفر بالنقاط الثلاث والصراع جديا على التأهل.

مباريات قوية وعروض مهارية مستمرة أجمل ما فيها لمتابعينا تفوق المنتخبات العربية ونتائجها الإيجابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية