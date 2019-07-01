الجزائر لتعزيز الصدارة وكينيا والسينيغال لضمان التأهل 

ستجمع اللقاءات المسائية في ختام يوم كروي بامتياز ضمن نهائيات أمم أفريقيا منتخبات المجموعة الثالثة كينيا والسنغال، وتنزانيا والجزائر، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول لنهائيات أمم أفريقيا مصر 2019

وتحتل السنغال المركز الثاني في الترتيب بنقطتين وبفارق الأهداف عن خصمها لليوم كينيا ستحاول جاهدة الابتعاد وتعزيز المركز الثاني وضمان التأهل رفقة محاربي الصحراء، ومن جهتها تخطط كينيا لخطف انتصار جديد يضمن لها التأهل وتجنب الحسابات ومواصلة المشوار في مصر

أما المباراة الثانية لحساب نفس المجموعة فستضرب الجزائر بقوة وتتمسك بصدارة المجموعة خاصة أن الطريق سهلة أمام تنزانيا الحلقة الأضعف ومتذيلة الترتيب بصفر من النقاط وبهزيمتين أمام كينيا والسنغال ويبدو أن الأفناك اليوم لن يوفروا مجهودا لحصد العلامة الكاملة وإثبات علو الكعب

مجموعة أكدت علو كعب العرب بعد تأهل مصر والمغرب والجزائر في انتظار أن تلتحق تونس أو موريتانيا بالركب في قادم المباريات.

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