موسم الهجرة في أروقة الأهلي طرابلس

لم يمر حدث توقف الدوري الممتاز دون خسائر لجميع الأندية في ليبيا وأكثر المتضررين هم اللاعبون الذين حرموا من المنافسات مما يؤدي إلى نقص في اللياقة البدنية عدا عن القلق بشأن مصيرهم في أنديتهم .

وكان الأهلي طرابلس أكثر الفرق التي شهدت هجرة شبه كلية للاعبيها وبشكل ملحوظ، حيث سارعت الدوريات العربية لاصطياد مواهب نادي العاصمة مستغلين توقف عجلة البطولة المحلية،

نبدأ بالموهبة محمد الترهوني الذي يستعد لإتمام صفقة انتقاله إلى الرجاء المغربي ومفتاح طقطق الموجود حاليا في مصر بعد أن تم استدعاؤه من طرف إيهاب جلال مدربه السابق في الأهلي ليعزز صفوف المصري البورسعيدي، أما أحدث الصفقات سالم عبلو الذي وقع عقدا لمدة عام مع حرس الحدود المصري على سبيل الإعارة.

وفي هذا السياق نجد أسماء أخرى مثل صالح الطاهر الذي دخل في مفاوضات جادة مع أندية الصفاقسي التونسي والأهلي بوعريج الجزائري.

كما تلقى بدر حسن الذين ينتهي عقده مع الأهلي أغسطس المقبل عدة عروض من أندية جزائرية أما زميلهم علي معتوق فهاهو على مشارف المغادرة بموجب انتهاء مدة تعاقده مع الفريق العاصمي لكن الإدارة لم تتخذ أي خطوة لمناقشة مستقبله.

ولا تختلف حالة أنيس السلتو كثيرا عن بدر حسين بعد أن انتهت مدة إعارته للنادي الليبي قادما من النجم الساحلي التونسي لكن لا تفاوض ولا حديث عن تجديد أو إنهاء.

ويعيش نجم الرجاء المغربي سند الورفلي نفس التذبذبات بمصير مجهول رغم تلقيه العديد من العروض لكن الوجهة إلى الآن لا تزال غامضة.

موسم هجرة بامتياز لطيور الأهلي طرابلس خسارة فادحة للنادي العاصمي لكن هذه هي التداعيات الطبيعية لتوقف الدوري الممتاز والشلل الذي أصاب مفاصل الرياضة في ليبيا.

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