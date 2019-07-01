الكونغو تكتسح زيمبابوي برباعية

استطاعت الكونغو تحقيق فوزها الأول في البطولة باكتساحها زيمبابوي برباعية نظيفة على ملعب الدفاع الجوي.

وسجل نجم المباراة المهاجم سيدريك باكامبو ثنائية في المباراة وسط توقف لدفاع زيمبابوي لتخرج الكونغو بثلاث نقاط من المباراة فيما توقفت زيمبابوي عند نقطة واحدة لتتذيل المجموعة الأولى .

وفي الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الأولى استطاع المنتخب المصري تحقيق فوزه الثالث على التوالي ببطولة أمم أفريقيا بعدما تغلب في ملعب القاهرة الدولي على منتخب أوغندا مفاجأة المجموعة بهدفين دون مقابل.

لتنجح مصر في تسجيل النقطة التاسعة في البطولة دون أن تتلقى شباكها أي هدف وتصل لثمن نهائي الكان فيما رافقتها أوغندا التي حلت في المرتبة الثانية بأربع نقاط .

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