في صفقة انتقال مجانية.. نادي إنتر ميلان يضم أبرز مُدافعي أتلتكو مدريد

كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الاثنين، تعاقده رسمياً مع الأوروغوياني دييغو غودين، مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني، في صفقة انتقال مجانية.

حيث كشف الإنتر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن غودين انضم للفريق بعقد يمتد لـ3 سنوات مقبلة، ليستمر حتى 30 يونيو عام 2022.

هذا وانتهى عقد غودين مع “الروخي بلانكوس”، في 30 يونيو 2019، ليصبح لاعباً حراً، قبل أن يوقع على عقود انتقاله رسمياً إلى “النيراتزوري”، ليدعم صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.

وكان غودين قد غادر صفوف أتلتيكو مدريد، بعد أن قاد الفريق مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما فاز بلقب الدوري الإسباني مع “الروخي بلانكوس” عام 2014، وشارك في 389 مباراة في مختلف المسابقات.

