إسبانيا تتوج باليورو تحت 21 عاماً

تمكنت إسبانيا من التتويج ببطولة أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاماً بفوزها على ألمانيا حاملة اللقب، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي استضافها ملعب فريولي بمدينة أودني الإيطالية.

وأنهى الماتادور الشوط الأول بهدف دون رد عبر لاعب نابولي الإيطالي “فابيان رويز” في الدقيقة السابعة، ليعزز “داني أولمو” تقدم إسبانيا بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 69، ليقلص ناديم أميري النتيجة للمانشافت قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

وعادت إسبانيا لتثأر لخسارتها في نهائي النسخة الماضية قبل عامين في بولندا، بعد الخسارة أمام ألمانيا بهدف دون مقابل لتعود للتتويج باللقب بعد غياب 6 سنوات، ليحرز لاروخا اللقب الخامس في تاريخ البطولة بالتساوي مع إيطاليا في صدارة المتوجين.

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