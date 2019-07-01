الكزة لـ218: إلغاء معسكر الفرسان في تركيا

قال عضو المكتب التنفيذي باتحاد الكرة يونس الكزة إنهم اتفقوا مبدئيا على إلغاء معسكر المنتخب الوطني في تركيا وتقرر رسميا تبديل المكان ببلد آخر ربما يكون المغرب.

وأضاف الكزة في تصريحات خاصة لـ”218″، أن معسكر المنتخب يبدأ يوم 20 من شهر يوليو القادم بناء على مقترحات لجنة المنتخبات الوطنية التي ستكشف خلال اليومين القادمين رسميا هوية المدرب الجديد للفرسان.

ووفقا لتصريحات الكزة، فإن اللجنة التي تم تشكيلها لتحديد مصير الدوري الممتاز ستقدم مقترحاتها حول المسابقة في اليومين القادمين للمكتب التنفيذي الذي سيدرسها ويقرر في نهاية المطاف إلغاء الدوري من عدمه.

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