حكيم زياش يغيب عن موقعة أسود الأطلس أمام جنوب أفريقيا

أصر هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، على أهمية الفوز على جنوب إفريقيا اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من منافسات دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

حيث أوضح المدرب الفرنسي، في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة، أن “أسود الأطلس” سيلعبون من أجل الفوز، والحفاظ على المستوى الجيد الذي ظهروا به حتى الآن في هذه البطولة القارية.

وأضاف في هذا الصدد:

“منتخب جنوب إفريقيا سيكون بحاجة للفوز من أجل الحفاظ على آماله في بلوغ الدور الثاني، لذلك ستكون المباراة صعبة وقوية، لكن يتعين علينا الانتصار والحفاظ على العمل الجيد الذي قدمناه منذ انطلاق البطولة”.

وتابع رونار، وهو المدرب الوحيد المتوج بكأس أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين (زامبيا وكوت ديفوار):

“نستهدف صدارة المجموعة والتأهل من أجل المنافسة وبقوة على اللقب، ولن يحدث ذلك سوى بالعمل الجيد والتركيز وهو ما نسعى إليه”.

كما ألمح رونار إلى إمكانية غياب نجم المغرب، حكيم زياش عن مباراة الغد، حيث قال في هذا الصدد:

“في مباراة الغد لن نحتاج لحكيم زياش، بالطبع سيتقبل أي قرار نتخذه، فهناك بعض التعديلات المرتقبة ستطرأ على التشكيلة لكي تكون مناسبة لطبيعة المباراة”.

هذا وينفرد المنتخب المغربي بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، يليه منتخبا كوت ديفوار وجنوب إفريقيا، في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بينما يتذيل منتخب ناميبيا الترتيب بلا رصيد من النقاط.

