معتوق يقترب من الاحتراف في تونس

اقترب لاعب الأهلي طرابلس علي معتوق من خوض أول تجاربه الاحترافية بعد أن تقدمت إدارة نادي الملعب التونسي بعرض رسمي لإدارة الأهلي من أجل الظفر بخدمات الظهير الأيمن.

وقالت مصادر من إدارة النادي الأهلي إن عرض نادي الملعب لعلي معتوق هو العرض الرسمي الوحيد الذي وصل للنادي إلى جانب عرض الترجي بضم سند الورفلي وزكريا الهريش.

وأكد المصدر أن الإدارة لم تتلق أي عرض لأي لاعب آخر كما يروج على صفحات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن علي معتوق انضم للأهلي طرابلس مطلع الموسم الماضي وشارك معه في البطولة العربية وكأس الكونفدرالية والدوري الممتاز.

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