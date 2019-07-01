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معتوق يقترب من الاحتراف في تونس

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقترب لاعب الأهلي طرابلس علي معتوق من خوض أول تجاربه الاحترافية بعد أن تقدمت إدارة نادي الملعب التونسي بعرض رسمي لإدارة الأهلي من أجل الظفر بخدمات الظهير الأيمن.

وقالت مصادر من إدارة النادي الأهلي إن عرض نادي الملعب لعلي معتوق هو العرض الرسمي الوحيد الذي وصل للنادي إلى جانب عرض الترجي بضم سند الورفلي وزكريا الهريش.

وأكد المصدر أن الإدارة لم تتلق أي عرض لأي لاعب آخر كما يروج على صفحات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن علي معتوق انضم للأهلي طرابلس مطلع الموسم الماضي وشارك معه في البطولة العربية وكأس الكونفدرالية والدوري الممتاز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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