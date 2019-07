قادماً من سان جيرمان.. رابيو يخضع للفحوص الطبية قبل انضمامه إلى اليوفي

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، وصول لاعب خط الوسط الفرنسي، أدريان رابيو إلى تورينو، من أجل الخضوع للفحص الطبي تمهيداً لانضمامه للفريق.

حيث نشر بطل الدوري الإيطالي في آخر ثلاثة مواسم، صوراً ومقطع فيديو لرابيو، وعلق:

“أنظروا من وصل للتو لمطار تورينو”.

كما ربطت العديد من التقارير الصحفية، رابيو، بالانتقال إلى برشلونة، أو ريال مدريد، أو يوفنتوس هذا الصيف، بعد أن رفض تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان، لكن يبدو أن اللاعب فضل في نهاية المطاف الانضمام لفريق “السيدة العجوز”.

هذا وينتهي عقد رابيو البالغ من العمر 24 عاماً مع سان جيرمان في الـ30 من يونيو المقبل، ما يعني أن يوفنتوس سيضمه مجاناً.

