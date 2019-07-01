شعيب لـ218: الممتاز سيلغى والمغرب تستضيف الفرسان

أكد عضو المكتب التنفيذي باتحاد الكرة مجدي شعيب، أن الدوري الممتاز في نسخة هذا العام في طريقه للإلغاء نظرا للظروف التي تعيشها البلاد واستحالة استكماله في المرحلة الحالية.

وقال شعيب في تصريحات خاصة لـ218 إن رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني بصدد إصدار القرار النهائي الذي سيعلن خلاله إلغاء نسخة هذا العام وبداية الموسم الجديد شهر سبتمبر القادم.

وفيما يخص دوري الدرجتين الأولى والثانية، ذكر شعيب أن الموعد المقبل سيكون بداية شهر أغسطس المقبل حال استقر الوضع الأمني وتمكنت الأندية من لعب مبارياتها عدا ذلك قد يكون مصيرها مثل الممتاز.

وتطرق شعيب للحديث عن المنتخب الوطني إذ قال إن معسكر الفرسان سينتقل للمغرب بدلا من تركيا في أواخر شهر يوليو الحالي استعدادا لمواجهة تونس بتصفيات بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين.

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