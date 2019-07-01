المغرب إلى الدور الثاني بالعلامة الكاملة

حقق المنتخب المغربي فوزه الثالث على التوالي في كأس أمم أفريقيا بعدما تجاوز جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

ودخل “أسود الأطلس” اللقاء وعيونهم على النقاط الثلاث لتأكيد علو كعبهم في المجموعة وأحقيتهم بالمنافسة على لقب الكان، ليبدأ الضغط المغربي مبكرا على دفاعات جنوب أفريقيا، ولكن كل الفرص لم تجد التجسيد المطلوب بسبب تسرع لاعبي الأطلس أحيانا وللتمركز الصحيح للاعبي جنوب أفريقيا أحيانا أخرى، لينتهي الشوط الأول سلبي النتيجة.

لم يختلف الشوط الثاني عن سابقه، فالمغرب في الهجوم وجنوب أفريقيا في الدفاع إلى أن حلت الدقيقة الأخيرة عندما استطاع مبارك بوصوفة فك شفرة جنوب أفريقيا ليحرز هدف التقدم الذي انتهى على إثره اللقاء بفوز المغرب بهدف نظيف ليتأهل للدور الـ16 بالعلامة الكاملة.

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