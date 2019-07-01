كوت ديفوار تتجاوز ناميبيا وتتأهل للدور الثاني

على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، كتب منتخب كوت ديفوار اسمه بين المتأهلين للدور الثاني من الكان، بعد أن حقق فوزا عريضا على حساب نظيره ناميبيا بأربعة أهداف لهدف.

وافتتح ماكس الان جاردل النتيجة لمنتخب الفيلة قبل 5 دقائق من الشوط الأول، ليعطي حافزا أكبر لمنتخب بلاده المتعثر في الجولة الماضية أمام المغرب.

وأمضى جيوفروي سيري داي على الهدف الثاني، قبل أن ينتفض منتخب ناميبيا ويسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 71 عن طريق جوسلين كاماتوكا.

وتوالت الهجمات الايفوارية بعد ذلك وأنتجت هدفين في الدقائق العشرة الأخيرة جاءت عن طريق ويلفريد زاها وماكسويل كورتي، ليضمن بالتالي منتخب كوت ديفوار التأهل لدور الستة عشر كثاني المجموعة وليغادر ناميبيا منافسات الكان برصيد صفري.

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