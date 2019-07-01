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ثيو هرنانديز ينتقل إلى ميلان

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتقل لاعب ريال مدريد ثيو هرنانديز إلى صفوف ميلان بعقد يمتد لأربع سنوات مقابل 20 مليون يورو ليدعم الجهة اليسرى للفريق.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن اللاعب قد وصل لعيادة لامادونينا ليجري الفحص الطبي قبل انضمامه بشكل رسمي للفريق الإيطالي.

وخرج اللاعب الإسباني من حسابات ريال مدريد بعدما فضل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان اللاعب الجديد الفريق ميندي الذي انتقل للملكي قادما من ليون الفرنسي.

ويسعى ميلان رفقة مدربه الجديد جيمباولو لتعزيز صفوفه بصورة تجعل الفريق يعود للمنافسة مجددا بعد غياب دام لسنوات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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