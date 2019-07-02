غانا في لقاء الفرصة الأخيرة

في المجموعة السادسة لبطولة أمم أفريقيا يضع مشجعو المنتخب الغاني أيديهم على قلوبهم عندما يواجهون غينيا بيساو ويعلمون جيدا أن الخطأ يكلف الخروج من الدور الأول.

فعلى استاد السويس سيسعى المنتخب الغاني لتسجيل فوزه الأول بالبطولة بعد التعادل في المباراتين السابقتين أمام كل من الكاميرون وبنين في الافتتاح.

المهمة اليوم مختلفة بعض الشيء فالمنافس بدوره يمتلك نقطة واحدة متذيلا ترتيب المجموعة لكن فوزه وتعثر بنين المحتمل أمام الكاميرن يعني تأهله.

في المجموعة ذاتها الكاميرون مطالبة بإظهار وجهها الحقيقي وتأكيد جدارتها في التأهل للدور ربع النهائي متصدرة لمجموعتها بمواجهة بنين التي تمتلك حظوظا وافرة لخطف الترشح في المركز الأول أو الثاني في أسوأ الأحوال لكن الأسود غير المروضة لن ترمي المنديل وستدخل مندفعة راغبة في توجيه رسالة شديدة اللهجة بأنهم أبطال النسخة الأخيرة لبطولة أمم أفريقيا وفي طريقهم للحفاظ على لقبهم.

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