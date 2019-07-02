القنطري: الهيئة بصدد إنشاء مركز رياضي متكامل للمنتخبات بالخمس

أكد رئيس الهيئة العامة للشباب

والرياضة بشير القنطري، الثلاثاء، أن الهيئة بصدد إنشاء مركز متكامل؛ لإعداد

المنتخبات الوطنية بمدينة الخمس بهدف الارتقاء بالرياضة، وتخفيف الأعباء المالية،

وتوفير المناخ الملائم للمنتخبات.

أضاف القنطري، وفقا للصفحة الرسمية

للهيئة، أن المركز سيشمل 3 ملاعب لكرة القدم، وصالات تدريب متكاملة، وصالة للإعداد

البدني، وقاعة للمحاضرات، وصالة للرعاية الطبية، والعلاج الطبيعي، ومطعمًا وصالة

ترفيهية ومنامات تسع لقرابة 100 شخص.

وأوضح القنطري أن هذا يأتي ضمن الخطة

الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة العامة للشباب والرياضة؛ لإنعاش المرافق

الرياضية في كل مناطق ليبيا، التي بدأت فعليًا في صيانة وتعشيب وتطوير عدد من

الملاعب الرياضية.

وكانت الهيئة قد بدأت في تعشيب عدد من

الملاعب بينها ملاعب أندية الطلائع برقدالين والمستقبل بالجميل والعروبة بالعجيلات

والجانبي صرمان والنادي الأولمبي بالزاوية وأندية الاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة

وشهداء عبدالجليل والمجد والوحدة طرابلس وملعب جنزور ونادي التصدي مصراتة وملعب

الفالوجا والسلام بالعزيزية والنصر زليتن وملعبان بالمنطقة الجنوبية بسبها

وأوباري. وفق ما نشرته الهيئة.

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