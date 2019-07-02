السنغال ترافق الجزائر لربع نهائي الكان

نجح المنتخب السنغالي في الوصول إلى الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا بعد أن سجل نتيجة الفوز على حساب كينيا بـ3-0 بملعب السلام.

وانتظر لاعبو المنتخب السنغالي حلول الدقيقة 63 ليفتتح إسماعيل سارا باب التسجيل قبل أن يعزز ساديو ماني من تقدم منتخب بلاده بالهدف الثاني في الدقيقة 71.

وقبل نهاية اللقاء بحوالي عشر دقائق اختتم ماني أهداف السنغال من علامة الجزاء ليرفع رصيد منتخب بلاده للنقطة 6 ويتأهل كثاني المجموعة.

وفي لقاء آخر أنهى المنتخب الجزائري المرحلة الأولى بالعلامة الكاملة عقب فوزه على حساب تنزانيا بـ3-0.

وافتتح إسلام سليماني أهداف الجزائر في الدقيقة 34 من شوط المباراة الأول بينما أضاف آدم وناس ثاني الأهداف في الدقيقة 39.

ومع بداية الشوط الثاني نجح وناس في تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الجزائري الذي لم تستقبل شباكه أي هدف في المباريات الثلاث التي خاضها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية