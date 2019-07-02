اتحاد الكرة يحدد مصير الدوري المُمتاز

تقرير 218

ها هو القرار المنتظر يقترب من الخروج للنور.. الموسم الكروي الليبي في طريقه للإلغاء بعد فترة لا بأس بها من مماطلة اتحاد الكرة وتردده في اتخاذ قراره.

عضو المكتب التنفيذي باتحاد الكرة مجدي شعيب، أكد لـ218 أن الدوري الممتاز في نسخة هذا العام في طريقه للإلغاء نظرا للظروف التي تعيشها البلاد واستحالة استكماله في المرحلة الحالية.

وقال شعيب في تصريحات خاصة لـ218 إن رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني بصدد إصدار القرار النهائي الذي سيعلن خلاله إلغاء نسخة هذا العام والبدء بالموسم الجديد شهر سبتمبر القادم.

وفيما يخص دوري الدرجتين الأولى والثانية، ذكر شعيب أن الموعد المقبل سيكون بداية شهر أغسطس المقبل حال استقر الوضع الأمني وتمكنت الأندية من لعب مبارياتها عدا ذلك قد يكون مصيرها مثل الممتاز.

وحتى يشعر اتحاد الكرة بنفسه مثيرا متخذا للقرارات بالجملة فقد رحّل معسكر المنتخب الوطني الذي كانت ستسضيفه تركيا إلى المغرب في نهاية شهر يوليو.

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