رئيس مكتب الشباب والرياضة بنغازي لـ “وال” : لن نسمح بلجان تسييرية على هرم أندية بنغازي

بنغازي 02 يوليو 2019 (وال)- أكّد رئيس مكتب الشباب والرياضة بنغازي الدكتور فرج نجم، أنه لن يُسمح بلجان تسييرية على هرم أندية بنغازي.

وجاءت تصريحات الدكتور فرج نجم، عقب فرز نتائج انتخابات نادي الهلال الرياضي يوم أمس الأول، وانتخاب مجلس إدارة النادي وجمعيتها العمومية.

وقال الدكتور فرج نجم – في تصريح خاصّ لوكالة الأنباء الليبية – إنّ نادي الهلال منذ عام 2012م، وهو بإدارة لجان تسييرية، وهو إجراء غير قانوني، وهو الذي دعانا مؤخرًا بضرورة انتخاب مجلس للإدارة والجمعية العمومية، حتى يتم سد الفراغ داخل النادي.

وأضاف الدكتور فرج نجم، أن البداية كانت بإجراءات تجديد العضوية، ومن ثم استلام القوائم والنظر في الطعون المقدمة من المرشحين، واتفق الجميع على قائمة واحدة.

وأكد الدكتور فرج نجم أن “انتخابات يوم الأحد، كان عرسًا هلاليًا ولمدينة بنغازي، وإنجاز لمكتب الشباب والرياضة بنغازي، في ظل هذه الظروف تم الانتخاب على أكمل وجه، وبأحسن صورة مع أمنياتنا الطيبة والتوفيق للهلال”.

وحول الأندية التي لم تقام فيها انتخابات، أوضح الدكتور فرج نجم “نحن جئنا لمكتب الشباب والرياضة، لتنظيم البيت الداخلي للأندية والاتحادات، وبخصوص الأندية التي تُسيّرها لجان تسييرية، أو لم تستكمل الأعضاء في الجمعية العمومية ورئاسة النادي، فنحن لدينا معهم جلسات قريبة، وسنُجري عقبها مباشرةً، في أسرع وقت عملية الانتخابات لجميع الأندية، ولن نسمح بلجان تسييرية على هرم الأندية، والتي سقطت مدتها القانونية، وسنتعامل معهم وفق القانون واللوائح؛ للارتقاء بأندية بنغازي إلى أعلى المستويات. (وال- بنغازي) ف ح/ ر ت

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