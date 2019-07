المنتخب الجزائري يُحقق فوزه الثالث على التوالي في أمم أفريقيا 2019

استطاع منتخب الجزائر تحقيق فوزه الثالث على التوالي في كأس إفريقيا 2019 وتغلب على نظيره التنزاني 3-0، أمس الاثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة.

حيث حسم المنتخب الجزائري النتيجة في الشوط الأول وسجل ثلاثة أهداف أحرزها، إسلام سليماني ومهاجم نابولي الإيطالي الشاب، آدم أوناس.

هذا وأكد المنتخب الجزائري أنه أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب في النسخة الحالية، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المجموعة، وحافظ على العلامة الكاملة في الدور الأول رافعاً رصيده إلى تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن نظيره السنغالي المصنف الأول بالقارة الإفريقية، ومني المنتخب التنزاني بالهزيمة الثالثة على التوالي، ليودع البطولة بدون أي نقطة.

وحسم الفريقان الجزائري والتنزاني موقفيهما تماماً في المجموعة قبل هذه المباراة، حيث ضمن المنتخب الجزائري التأهل وصدارة المجموعة بعد فوزه على السنغال في الجولة الماضية، كما ودع المنتخب التنزاني البطولة رسمياً بعد هزيمته أمام كينيا في الجولة الماضية.

