محمّد نشنوش خارج تشكيلة حراسة المنتخب الوطني

بنغازي 02 يوليو 2019 (وال)- كشف مدرب حرّاس المنتخب الوطني، عن استعدادات المنتخب الوطني لمواجهة نظيره التونسي، في منافسة كأس أفريقيا للمحليين “شان”، التي ستُجرى في شهر سبتمبر المقبل.

وقال محمد البوسيفي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن استبعاد الحارس محمد نشنوش كان لعدم جاهزيته؛ بسبب الإصابة، وتم توجيه الدعوة لحراسة المنتخب إلى كل من : الحارس جواد رزق، الحارس أحمد عزاقة، الحارس مراد الوحيشي، للدخول في المعسكر، عند المملكة المغربية الشقيقة في العاشر من شهر يوليو، وستكون مدته بين 21 – 25 يومًا.

وكشف محمد البوسيفي، أن هناك دورة لمدربي حرّاس مرمى للفئات السنية، ستقام يوم الأربعاء المقبل مدته 3 أيام في مدينة قمينس، برعاية مكتب النشاط، سيُشارك فيه قرابة 35 متدربًا. (وال – بنغازي) م ب / ر س/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال