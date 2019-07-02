اخبار الرياضة

تونس تصطدم بطموحات موريتانيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

موريتانيا منتخب المرابطين المباغت مؤمن بحظوظه رغم مواجهته الخبرة التونسية التي لن ترضى بتوديع البطولة من دورها الأول.

استاد السويس الجديد سيكون مسرحا للقمة العربية المنتظرة بين نسور قرطاج الذي يمتلك في جعبته نقطتين من تعادلين أمام كل من أنغولا ومالي، وموريتانيا التي تحسنت بعد صدمة الخسارة أمام مالي برباعية ستحاول قدر الإمكان إنهاء الكان في مركز مؤهل للدور الثاني.

وعلى استاد الإسماعيلية الأمور هناك تبدو أكثر وضوحا مالي في طريقها للدور الثاني وأنغولا مطالبة بالفوز وانتظار ما سيحدث بملعب استاد السويس الجديد.

مالي كانت في طيقها للتأهل للدور الثاني لكنها اصطدمت بعناد التوانسة الذي يبدو أنه سيكون سبيلهم للترشح وإنهاء الدور الأول من البطولة بأقل الخسائر الممكنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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