تونس تصطدم بطموحات موريتانيا

موريتانيا منتخب المرابطين المباغت مؤمن بحظوظه رغم مواجهته الخبرة التونسية التي لن ترضى بتوديع البطولة من دورها الأول.

استاد السويس الجديد سيكون مسرحا للقمة العربية المنتظرة بين نسور قرطاج الذي يمتلك في جعبته نقطتين من تعادلين أمام كل من أنغولا ومالي، وموريتانيا التي تحسنت بعد صدمة الخسارة أمام مالي برباعية ستحاول قدر الإمكان إنهاء الكان في مركز مؤهل للدور الثاني.

وعلى استاد الإسماعيلية الأمور هناك تبدو أكثر وضوحا مالي في طريقها للدور الثاني وأنغولا مطالبة بالفوز وانتظار ما سيحدث بملعب استاد السويس الجديد.

مالي كانت في طيقها للتأهل للدور الثاني لكنها اصطدمت بعناد التوانسة الذي يبدو أنه سيكون سبيلهم للترشح وإنهاء الدور الأول من البطولة بأقل الخسائر الممكنة.

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