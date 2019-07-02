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هيئة الرياضة تفتتح تنفيذ مخططاتها بـ3 ملاعب

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني عن بدء تنفيذ مخططاتها الرياضية بإنشاء مركز متكامل لكافة المنتخبات الوطنية بمدينة الخمس يشمل ثلاثة ملاعب لكرة القدم وصالة تدريب وقاعة محاضرات وصالة للرعاية الطبية.

وانطلقت هذه التحضيرات لتنفيذ المشاريع الرياضية الموجودة ضمن خطط الهيئة واستكمالا لمراحل التطوير التي تنتهجها حيث سبق لها أن قامت بتعشيب وتطوير عدد من الملاعب الرياضية بمدن رقدالين والعجيلات.

وتعاني الرياضة الليبية من تهالك على مستوى البنية التحتيتة ما دفع هيئة الرياضة مؤخرا لاستثمار مخصصات الدعم الرياضي لتطوير المرافق الرياضية إجمالا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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