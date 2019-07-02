هيئة الرياضة تفتتح تنفيذ مخططاتها بـ3 ملاعب

أعلنت هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني عن بدء تنفيذ مخططاتها الرياضية بإنشاء مركز متكامل لكافة المنتخبات الوطنية بمدينة الخمس يشمل ثلاثة ملاعب لكرة القدم وصالة تدريب وقاعة محاضرات وصالة للرعاية الطبية.

وانطلقت هذه التحضيرات لتنفيذ المشاريع الرياضية الموجودة ضمن خطط الهيئة واستكمالا لمراحل التطوير التي تنتهجها حيث سبق لها أن قامت بتعشيب وتطوير عدد من الملاعب الرياضية بمدن رقدالين والعجيلات.

وتعاني الرياضة الليبية من تهالك على مستوى البنية التحتيتة ما دفع هيئة الرياضة مؤخرا لاستثمار مخصصات الدعم الرياضي لتطوير المرافق الرياضية إجمالا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية