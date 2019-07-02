مدير عام هيئة الشباب والرياضة المؤقتة يكشف لـ”وال” آخر المستجدات بشأن قرار الحكومة لصيانة عدد من الملاعب

بنغازي 02 يوليو 2019 (وال)- كشف المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة في الحكومة الليبية المؤقتة، عن آخر مستجدات بعد لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن موافقته على صيانة عدد من الملاعب على مستوى ليبيا.

وقال المدير العام للهيئة عبد المجيد سلطان – في لقاء خاص مع وكالة الأنباء الليبية – “عقب اللقاء الذي عقده دولة رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بحضور رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، أعطى فيه دولة الرئيس موافقته بصيانة بعض الملاعب على مستوى البلاد، مباشرة تم عقد اجتماع موسع مع إدارة المشروعات بالهيئة، وقُمنا بأولى الزيارات الميدانية لملعب بنغازي الجانبي في المدينة الرياضية، وتم إعداد المقاصات للمشروع المتفق عليه.

وأضاف عبد المجيد سلطان: “هناك تعاون بين إدارة المشروعات بالهيئة العامة مع إدارة المشروعات برئاسة مجلس الوزراء، بشأن القيام بالزيارات الميدانية بداية من الأسبوع المقبل، انطلاقًا من درنة ومنها إلى طبرق ثم البيضاء”.

وتابع عبد المجيد سلطان: “من الزيارات السابقة التي قمنا بها، زيارة مجمع سليمان الضراط بنغازي، وتمت فيها إعداد كافة احتياجاته بالتنسيق مع إدارة المشروعات، بالإضافة إلى إدراج الصالة المُغطاة لكرة اليد، في المدينة الرياضية ضمن المشاريع المستهدفة والخطة أيضًا”.

وأكد عبد المجيد سلطان أن إدارة المشروعات بالهيئة العامة للشباب والرياضة، هي الجهة التي ستتولى الإشراف المبدئي على تلك المشاريع. (وال- بنغازي) ف ح/ ر ت

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