متغاضيًا عن الجريمة التي ارتكبت على يد قواته .. السراج يشيد بعملية تحرير غريان

أخبار ليبيا 24 – خاص

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع آمر المنطقة العسكرية الغربية ورئيس غرفة العمليات المشتركة، اللواء أسامة جويلي، لبحث آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين العسكري والأمني، والأوضاع الميدانية على الجبهات بالمنطقة العسكرية الغربية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان، اليوم الثلاثاء إنه جرى خلال الاجتماع، مراجعة عمليات التنسيق ما بين المناطق العسكرية المختلفة ومحاور وخطوط القتال، وآليات العمل فيما بينها، كما تم بحث متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية.

وأشاد السراج بشجاعة من أسماهم بـ”رجال الجيش الليبي والقوة المساندة” في عملية تحرير غريان، كما حيا قيادات المناطق الأخرى ومسؤولي الجبهات والجنود والقوات المساندة على أدائهم “البطولي”، بحسب تعبيره، في مختلف المحاور.

يشار إلى أن القائد العام المشير خليفة حفتر، منح فجر السبت، الإذن بالرد القاسي على خيانة الخلايا النائمة بمدينة غريان بتصفية جرحى جنود القوات المسلحة وهدم بيوت الشرفاء بالمدينة .

وفور صدور بيان الجيش، شن سلاح الجو الليبي غارات على مواقع عسكرية مختلفة في مدينة غريان يتمركز بها عناصر الوفاق .

ونفذ سلاح الجو بقاعدة الوطية غارات جوية هي الأعنف على مواقع وتمركزات قوات الوفاق داخل غريان، ضمن الخطة العسكرية لتحرير المدينة، مؤكدًا تدمير أحد مخازن الأسلحة والذخائر الخاصة بالجماعات الإرهابية.

ونفذت القوات التابعة لحكومة السراج عمليات إعدام جماعية لمصابي الجيش الليبي في مستشفى غريان بأوامر من رئيس ما يسمى حكومة الوفاق فايز السراج، بحسب تصريحات الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري.

وأعلن الجيش الوطني الليبي اتخاذ حزمة إجراءات رادعة ضد التدخل “القطري والتركي” في طرابلس والذي أسفر عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين وتوفير الغطاء لجريمة غريان.

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر أمرا لقائد القوات الجوية باستهداف السفن والطائرات الحربية التركية التي توجد داخل المياه الإقليمية الليبية.

وأضاف “المسماري”، خلال مؤتمر صحفي من مدينة بنغازي، أن أي مركبة أو وسيلة تتعامل مع السفن التركية وأي سفن تقترب منها أو أي نقطة على الأرض تتعامل مع الأتراك سيتم استهدافها باعتبارها أهدافا مشروعة.

وأكد المسماري، في كلمته، أن الشركات والممتلكات والأهداف التركية في ليبيا باتت الآن أهدافا معادية، حيث تتدخل تركيا في المعارك بشكل مباشر وتستخدم طائراتها لاستهداف قوات الجيش الليبي.

وتابع المسماري “أن القائد العام أمر بإيقاف جميع الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى التركية والعكس”، مشيرا إلى أن المجال الجوي الليبي مغلق أمام الطيران التركي.

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