اخبار الرياضة

مهاجم المنتخب الجزائري يستعيد حاسة التهديف

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تألق مهاجم المنتخب الجزائري إسلام سليماني في مباراة منتخب بلاده أمام تنزانيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر.

واستعاد سليماني بريقه ليفرض نفسه أساسياً في تشكيلة المدرب جمال بلماضي حيث دفع به وسجل هدفاً وصنع هدفاً آخر، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 34 من الشوط الأول، ليعود ويصنع الهدف الثاني بعد تمريرة بينية للاعب آدم أوناس والذي سجل الهدف الثاني .

ومر اللاعب بفترة صعبة الموسم الماضي مع فريقه فنربخشة التركي إضافة إلى التشكيك في جاهزيته خلال هذه البطولة من قبل جمهور الخضر ليستغل اللاعب ثقة مدربه رغم الانتقادات ليثبت نفسه في أول مباراة كأساسي في البطولة الأفريقية .

وتأهل المنتخب الجزائري متصدراً لمجموعته بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات جمعها من المباريات التي خاضها ليضمن تأهله إلى ثمن النهائي حيث يعد محاربو الصحراء مرشحين للذهاب بعيداً في النسخة الثانية والثلاثين من أمم أفريقيا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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