مهاجم المنتخب الجزائري يستعيد حاسة التهديف

تألق مهاجم المنتخب الجزائري إسلام سليماني في مباراة منتخب بلاده أمام تنزانيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر.

واستعاد سليماني بريقه ليفرض نفسه أساسياً في تشكيلة المدرب جمال بلماضي حيث دفع به وسجل هدفاً وصنع هدفاً آخر، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 34 من الشوط الأول، ليعود ويصنع الهدف الثاني بعد تمريرة بينية للاعب آدم أوناس والذي سجل الهدف الثاني .

ومر اللاعب بفترة صعبة الموسم الماضي مع فريقه فنربخشة التركي إضافة إلى التشكيك في جاهزيته خلال هذه البطولة من قبل جمهور الخضر ليستغل اللاعب ثقة مدربه رغم الانتقادات ليثبت نفسه في أول مباراة كأساسي في البطولة الأفريقية .

وتأهل المنتخب الجزائري متصدراً لمجموعته بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات جمعها من المباريات التي خاضها ليضمن تأهله إلى ثمن النهائي حيث يعد محاربو الصحراء مرشحين للذهاب بعيداً في النسخة الثانية والثلاثين من أمم أفريقيا .

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