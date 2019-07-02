الدامجة لـ218: احتراف اللاعبين أربك قائمة المنتخب

عبّر مدرب المنتخب الوطني جلال الدامجة في تصريحات لـ 218 عن انزعاجه من توقف النشاط الرياضي الذي أجبره على تعديل قائمة الفرسان المحلية في أكثر من مناسبة، وذلك في أول حديث له عقب إعلان القائمة التي تستعد لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين.

وأوضح الدامجة أنه كان يضع محمد الترهوني وعلي معتوق ومفتاح طقطق ضمن القائمة لكن عروضهم الاحترافية حالت دون ذلك بسبب توقف الدوري الممتاز ورغبة اللاعبين في الوقت ذاته بعدم الخضوع لحالة الركود.

وتطرق الدامجة للقائمة قائلا إنها لن تكون النهائية لأن مجموعة من اللاعبين الموجودين داخلها يمتلكون أيضاً عروضا احترافية، وأوضاع البلاد الحاليّة التي أدت لتوقف النشاط الرياضي ستجعلهم يتخذون هذه الخطوة التي يقدّرها، بحسب وصفه.

وحول إلغاء معسكر المنتخب الوطني في تركيا وترحيله إلى المغرب قال الدامجة إن البرنامج الأول كان من ضمنه مواجهة ودية ستجمع المنتخب الوطني بنظيره الأردني وفريق غلطة سراي لكن الأمور تبدلت بانتظار السفر إلى المغرب وإقامة التجمع هناك.

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