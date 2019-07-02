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ناشئو التحرير يختتمون مشاركتهم في تونس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم فريق التحرير تاجوراء مشاركته ببطولة الرابطة الدولية للناشئين التي احتضنتها الأراضي التونسية بحلوله في المركز الثالث.

وشهدت البطولة مشاركة 9 مدارس كروية من عدة دول تنافست فيما بينها على مدار 5 أيام متواصلة.

ومن المنتظر أن تعود بعثة الفريق إلى ليبيا مساء اليوم بعد مشاركتها الناجحة ولإفساح المجال للاعبين للاستعداد مبكرا للامتحانات المدرسية التي كانت سببا في تأجيل انطلاق البطولة في وقت سابق بطلب من النادي الليبي.

يشار إلى أن المركز الإعلامي لنادي التحرير الرياضي لم يتواجد مع البعثة بسبب المصاعب المالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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