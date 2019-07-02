أهالي الجنوب يشبهون هجمات “داعش” الإرهابي برقصة الديك المذبوح

أخبار ليبيا24

يحاول التنظيم الإرهابي داعش من خلال الهجمات المتكررة على بعض المناطق في الجنوب خلال الأشهر الماضية ممارسة الضغوطات على الأهالي من أجل الهروب وترك مساكنهم باستخدام طرق عديدة بينها الاتصال لبث الرعب داخلهم.

ويسعى التنظيم الهمجي الإرهابي من خلال هذه الهجمات والتهديدات لملمة أنفسهم بعد خسائرهم المتلاحقة من قبل القوات المسلحة وأهالي تلك المناطق الذين يرفضونهم ويرفضون وجودهم.

فبعد كل الهجمات الإرهابية تنشر هذه المجموعات صور مرعبة في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض اللقطات المصورة لنشر الرعب بينهم وإظهار مدى وحشيتهم التي لم يرى فيها الأهالي أن التنظيمات أصبحت ضعيفة تهجم على القرى الموجودة في الصحراء فقط.

وخلال إحدى الهجمات التي قامت بها التنظيمات على بلدة غدوة التابعة لبلدية سبها ٦٠ كيلو متر جنوبا يقول أحمد أحد السكان :”إن التنظيم يرسل ليلا رسائل من أحد الهواتف التي سلبت من أحد الضحايا مفادها أن التنظيم سيقوم بالهجوم ويطالب بعدم إبلاغ القوات المسلحة والجهات الأمنية وعدم التصدي لهم لأنهم يريدون أخذ ما يريدون دون قتال ومن سيعترض لهم سيتم قتله ولكن أهالي هذه المناطق دائما ما يواجهون التنظيم في كل الهجمات المباغتة”.

هذه التصرفات تبين أن التنظيمات الإرهابية ترقص رقصة الديك المذبوح بعد هزائمها الدائمة على أيدي أبناء القوات المسلحة الليبية في درنة وبنغازي وطردهم من مواقعهم التي كانت تسيطر عليها بشكل كامل والآن لم يتبقى منهم إلا بعض الجيوب التي تظهر بين الحين والآخر في بعض القرى الضعيفة غايتها الظهور من أجل سيطرات وهمية على الأرض وإرباك القوات المسلحة ولكن القوات المسلحة كانت لهم بالمرصاد في محاولات ظهورهم وآخر هزائمهم كانت بعد هجومهم على منطقة الفقهاء والتي تم فيها إبادة ٢٧ داعشي تقريبا من جنسيات مختلفة وأيضا الانقضاض عليهم في أحد معاقلهم في جبال الهروج.

وتدل خسائرهم أن التنظيمات الإرهابية تتلاشى وليس لها مكان في ليبيا في وجود القوات المسلحة واتحاد أبناء الوطن بهذه المؤسسة وبسالة أبناء القرى والمناطق التي دافعت عن قراها ومناطقها من أجل طرد تلك المجموعات التي لا تمت إلى ديننا بشيء.

ومهما حاولت هذه التنظيمات الإرهابية دائما ستجد المقاومة التي ستفنيهم وتطردهم إلى خارج البلاد فلا مكان لهم في ليبيا ولا مأوى يستطيعون اللجوء إليه فقد تم تشريدهم وتشتيتهم وأصبحوا عصابات متفرقة همها الحصول على الماء والغذاء في المناطق الصحراوية البعيدة.

وكان أهالي الجنوب يعانون الأمرين قبل عملية تحريره التي أطلقتها القيادة العامة في يناير ٢٠١٩ والتي تم من خلالها تطهير الجنوب من هذه العصابات الإرهابية والقوات الأجنبية التي كانت تقتل وتخطف السكان لطلب الفدية وتسلب أرزاقهم والآن اختفت هذه المظاهر كليًا.

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