الاتحاد الليبي لكرة القدم يكشف عن قائمة المنتخب المشارك في تصفيات المؤهلة لبطولة “شان” 2020

طرابلس 02 يوليو 2019 (وال)- كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم، عن قائمة أسماء لاعبي المنتخب الليبي الأول، استعدادًا للمشاركة في تصفيات المؤهلة إلى بطولة أفريقيا للاعبين المحليين “شان” 2020.

هذا وقد ضمت القائمة – التي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – للدخول في معسكر إعدادي خارجي خلال الفترة من 10 يوليو حتى الأول من شهر أغسطس المقبل، قرابة “24” لاعبًا.

قائمة المنتخب

واللاعبين هم : أحمد عبد السلام عزاقة، مراد أبو بكر الوحيشي، عبد الجواد رزق أبو بكر، سعد أبريك أجباره، معتصم مسعود صبوّ، عبد الرحيم جمال التريكي، ناجي محمد دراء، محمد إبراهيم العياط، محمود علي عكاشة، وائل إبراهيم صديره، أحمد محمد المقصبي، محمد عبد النبي اشتيوي، محمد التوهامي الهداج، محمد فتحي محمد، فايز جمعة سعد، ربيع رمضان الشادي، عبد الله فتحي عبد الرحمن، شامخ فرج حامد، أحمد محمد أحميد، محمد رمضان مكاري، معتر المهدي حسين، خالد مجدي المريمي، أحمد مفتاح الحداد، الشامخ القذافي الشامخ. (وال- طرابلس) ف ح/ ر ت

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