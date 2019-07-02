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سيكون لها دور في حسم المعركة .. دخول طائرات “اف 16” المقاتلة لسلاح الجو بالجيش الوطني

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد قائد كتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش الليبي رائد عمر مراجع أن الضربات الجوية لسلاح الجو، كان لها تأثير كبير في استهداف صفوف “الميليشيات المسلحة” في طرابلس.

وأضاف مراجع، في تصريحات صحفية أن قوات الجيش تحافظ على مواقعها التي تسيطر عليها داخل طرابلس، مشيرًا إلى أن سلاح الجو سيكون له دور كبير في حسم المعركة بعد وصول التعزيزات العسكرية اللازمة لـتحرير طرابلس .

يذكر أن مصدراً عسكرياً كان قد قال إن غرفة عمليات سلاح الجو بقوات الجيش أدخلت طائرات “اف 16” المقاتلة والحديثة لسربها المقاتل.

وكان آمر غرفة عمليات سلاح الجو اللواء محمد المنفور، أعلن أن قوات الكرامة، أطلقت عملية جوية لاستهداف تمركزات الميليشيات المسلحة تحت اسم “عاقبة الغدر”، مطالبا أهالي طرابلس بالابتعاد عن أي هدف ثابت أو متحرك قد يكون عرضة للضربات الجوية.

وأضاف المنفور، أنه تم إطلاق هذه العملية لترد بـ”الشكل المناسب” على الجريمة البشعة التي ارتكبتها الميليشيات في مدينة غريان الأربعاء الماضي، باستهدافها جرحى قوات الكرامة، وتصفيتهم في مستشفى غريان، وهو مايمثل إحدى جرائم الحرب التي تستوجب الرد السريع.

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تعليقات

  • عارفين عارفين مزبوط مزبوط طرابلس لن تدخلها اشكالكم مهما روجتوا لهذه الحرب. الرجال هم الذين ينتصروا مش الفوتوشوب وغريان ليست عليكن ببعيد

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  • واضح ان التيس الغبى الذى يسمى نفسه طرابلسى وضعوا فى راسه مكان مخه زرزور صغير لهذا يفكر بالمقلوب لانه لان غريان مثال يؤكد تماما انه لا عهد ولا امان مع الخوان فقد كان بامكان الجيش الوطنى بعد ان دخل غريان ان يعتقلهم جميعا ولكنه تعامل معاملة الاسلام من عفا واصلح فاجره على الله ولكن ذيل الكلب عمره ما ها يتعدل لهذا رد الخوان الجميل بالغدر والطعن فى الظهر وقتل جرحى من الشرطة لا علاقة لها بالقتال فى المحاور التى تلقوا فيها هزيمة منكرة ونفق منهم اكثر من تيس من الخوان الذين فشلوا فى القتال فى ساحة الشرف وجها لوجه والحمد لله ان الخيانة جعلت الجيش الوطنى يستخدم كل قوته الجبارة وهى قادرة على سحق المليشيات الارهابية خاصة مع تزايد الدعم الشعبى وتاييده الكاسح ضد هؤلاء الدواعش والمعركة محسومة قريبا فمن يتباهوا بدخولهم غريان ماذا يقولوا غدا عندما يسيطر عليها الجيش مع العزيزة والزاوية وباقى طؤابلس وبعدها تسقط ميس راطة تلقائيا بعد هلاك شبابها وشيابها على اسوار طرابلس وسيربى اطفالها فى ملاجئ

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  • .اين الرجال ايها التيس المسمى الطرابلسى ما حدث فى غريان شغل نسوان اما ما يحدث فى محاور القتال الحقيقية فهو فخر وعزة للجيش الوطنى راينا نفوق 100خروف فى يومين فعندما يكون القتال بشرف بنتصر الرجال اما خيانة العهود فشغل يهود ولكن فى النهاية ينصر الله من ينصره فى النهاية وفضل الله عز وجل كان عظيما فقد بدأ الجيش الوطنى بعشرات الضباط والجنود فى مواجهة عشرات الالاف الارهابيين فى بنغازى مدعومين من تركيا وقطر وهزموا شر هزيمة والان عشرات الالاف من الضباط والجنود وامكانيات هائلة بعد تحرير اقليمى برقة وفزان بالكامل ونصف اقليم طرابلس وعلى بعد 10 كم من قلب العاصمة وسيطرة جوية كاملة على اجواء طرابلس بينما غريان على بعد مائة كم كانت مهمة للانطلاق فى البداية عندما كانت محاور القتال منفصلة اما الان فالمحاور كلها متصلة ببعضها ولا مشكلة امام مليشيات مكسحة تلقت ضربات موجعة فقدت فيها اهم مقاتليها وبقى اغبباء ليس لديهم اى خبرة قتالية لهذا نرى حجم قتلاهم واسراهم مما سيعجل باقتحام وسط طرابلس قريبا مع قوات اخرى تحاصر غريان وتصفى ما بها من خوان للقصاص فقط وليس لاهميتها العسكرية

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