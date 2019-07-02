بسبب اعتداء جديد .. انقطاع المياه عن مدينة طرابلس وضواحيها

أخبار ليبيا 24 – خاص

اعتذر جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة، عن انقطاع المياه اليوم الثلاثاء، عن طرابلس وكل المدن التي مصدر مياهها عبر المسار الأوسط للمنظومة.

وقال المكتب الإعلامي لجهاز النهر، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الانقطاع بسبب اعتداء على الغرفة رقم 455، وحدوث تسريب كبير للمياه، الأمر الذي استدعى وقف تدفق المياه إلى حين تنفيذ أعمال الصيانة، في تكرار أصبح مستمرا لهذه الاعتداءات.

المكتب الإعلامي للجهاز أكد أنه جاري العمل على زيادة معدل تدفق المياه عبر المسار الشرقي كخيار بديل لتغذية مدينة طرابلس بالمياه مع استمرار تغذية مدن المنطقة الوسطى، ولكثرة التوصيلات غير القانونية لغرض الشرب والزراعة على طول مسار أنابيب نقل المياه، تحتاج عودة المياه من يوم إلى اثنين على أقل تقدير.

يشار إلى أن محطة المياه رقم 455 بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بالمسار الأوسط قرب مدينة بن وليد، تعرضت مساء السبت الماضي، إلى اعتداء وعبث من قبل مجهولين.

وأعلنت المكتب الإعلامي بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، في بيان، الأحد الماضي، أن الاعتداء أسفر عن تسرب كميات كبيرة من المياه، في محاولة من المعتدين لعمل وصلة غير شرعية .

وكان مشروع النهر الصناعي العظيم تعرض لاعتداء جديد من قبل مجهولين، حيث تعرضت أربعة آبار بسهل الجفارة بالسرقة والتخريب للمحولات الكهربائية بالحقول.

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