رئيس رابطة الدوري الإسباني: من الأفضل له ألا يعود نيمار إلى الدوري

أعرب خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن خشيته من أن تتسبب عودة النجم البرازيلي نيمار إلى برشلونة من باريس سان جرمان، بالإضرار بصورة الليغا في حال لم يحسن التصرف خارج الملاعب.

حيث غادر نيمار صفوف بطل الدوري الإسباني للانضمام إلى النادي الباريسي في أغسطس 2017 مقابل 222 مليون يورو، في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، ولكن من المحتمل أن يعود إلى ملعب “كامب نو” هذا الصيف.

وقال تيباس:

“برأيي، في حال تصرف نيمار بشكل أفضل، بإمكانه أن يكون لاعباً كبيراً”.

وأضاف قائلاً:

“ولكن، أعتقد أن السلوك والقيم التي حددناها في المنافسة مهمة أيضاً، أفضّل نوعاً آخر من اللاعبين”.

وتابع رئيس رابطة الدوري الإسباني قائلاً:

“نيمار لاعب رائع، ولكن في حال كان تصرفه خارج الملعب غير مثالي، ولكي أكون صادقاً، من الأفضل له ألا يأتي إلى الدوري الاسباني”.

هذا وتلاحق الفضائح نيمار الغائب بسبب الإصابة عن منتخب بلاده الذي يستضيف مسابقة كوبا أمريكا على أرضه، بعدما اتهمته عارضة أزياء برازيلية باغتصابها في باريس الشهر الماضي، وقد حاول الدفاع عن نفسه عبر نشره علنا الرسائل التي تبادلها معها.

