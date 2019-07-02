البرازيل تكافح “السوق السوداء” لبيع التذاكر

اعتقلت الشرطة العسكرية البرازيلية مجموعة من الأشخاص يروجون تذاكر نصف نهائي بطولة كوبا أميركا التي ستجرى الأربعاء، حسب تقرير صدر عن شبكة “غلوب سبورت” المحلية.

وبلغ عدد المقبوض عليهم 10 أشخاص ضبط بحوزتهم 44 تذكرة لمباراة الأرجنتين والبرازيل يقومون بتوزيعها بشكل غير قانوني بنظام السوق السوداء في الشارع المحاذي لمتجر بيع التذاكر الرسمي.

كما وجدت الشرطة مع المعتقلين الأموال التي بيعت بها التذاكر وهواتف محمولة ومواد مخدرة و100 تذكرة لمباريات سابقة للأرجنتين والبرازيل خلال الأدوار الأولى من المسابقة.

وأصدرت السلطات الأمنية في البلاد التي تحتضن الحدث بيانا كشفت فيه أن من بين المتورطين ضابط شرطة متقاعد.

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