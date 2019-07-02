مقتل الطفل “الشعافي” في معارك طرابلس جريمة حرب أخرى من جرائم حكومة الوفاق

أخبار ليبيا24

جريمة أخرى تضاف إلى جرائم قوات الوفاق في طرابلس متمثلة في إشراك الأطفال في المعارك التي تخوضها القوات المسلحة على تخوم العاصمة ضد المجموعات المسلحة التي تسيطر على المدينة.

مشاركة مطلوبين للجهات الأمنية المحلية والدولية من الإرهابيين ومهربي البشر والوقود في صفوف الوفاق للقتال ضد القوات المسلحة في طرابلس يعد جريمة، حيث اجتمع أكبر مهربي البشر والوقود مع المطلوبين من بقايا مايعرف بسرايا ثوار بنغازي وكتائب أبوسليم غيرها المصنفة إرهابية إضافة إلى قادة الكتائب التي تسيطر على العاصمة ومقدرات الليبيين في هذه المعارك.

في وقت سابق من شهر مايو الماضي تم تسجيل مقتل طفل من مواليد 2001 خلال مشاركته في المعارك التي تشهدها العاصمة طرابلس حيث كان يقاتل في صفوف القوات التابعة لحكومة الوفاق في مواجهة القوات المسلحة.

ويعد مشاركة الأطفال في المعارك والقتال الدائر في ليبيا مخالفة لكافة الشرائع السماوية والأرضية، و خرقًا واضحًا لمعاهدة حقوق الطفل.

وعقب مقتل الطفل طه توفيق خالد الدباب من زوارة في شهر مايو المنصرم وهو من مواليد يونيو 2001 لحقه خلال اليومين الماضيين الطفل أحمد علي الشعافي من مواليد 2004 ومن مدينة تاجوراء.

قتل الشعافي خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور وادي الربيع طرابلس مساء السبت 29 يونيو 2019 مايعتبر ناقوس خطر في السماح للأطفال للمشاركة في هذه المعارك.

وحماية الأطفال في زمن الحرب مبدأ يكرسه القانون الدولي الإنساني ويلزم به الدول والجماعات المسلحة غير الحكومية على حد سواء.

وبموجب القانون الدولي الإنساني, يحظى الأطفال بصفتهم مدنيين بالحماية في حالتين مختلفتين فيجب في الحالة الأولى حمايتهم من جميع أشكال سوء المعاملة عند سقوطهم في أيدي القوات المعادية، ومن الواجب في الحالة الثانية ألاّ يتعرض المدنيون الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية للهجوم تحت أي ظرف من الظروف.

وتنص اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 على سلسلة من القواعد التي تولي للأطفال حماية خاصة، وتتضمن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان ما لا يقل عن 25 مادة تشير إلى الأطفال تحديداً.

وتتضمن قوانين حقوق الإنسان كذلك أحكاماً خاصة بشأن حماية الأطفال ضد الآثار الناجمة عن النزاعات المسلحة، وينطبق هذا على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

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