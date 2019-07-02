“الوطنية للنفط” تدعم نادي دارنس

دعمت المؤسسة الوطنية للنفط نادي دارنس بحافلة جديدة لنقل لاعبي الفريق الأول وفريق الشباب للمشاركة في جل المسابقات المحلية .

وذكرت المؤسسة الوطنية بصحفتها الرسمية في “فيسبوك” أنها قامت بدعم نادي دارنس بحافلة تتسع لـ52 راكباً لتسهيل عمل إداريي ولاعبي النادي وتتنقل في أغلب المناطق.

ويندرج هذا المشروع ضمن إطار برنامج التنمية المستدامة التي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط بتنفيذها لدعم المناطق المجاورة لعملياتها في جل المدن الليبية .

وحضر مراسم التسيلم كل من علي كريدان وعادل بن قبلية من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط إضافة إلى المندوب من شركة سنكور للطاقة الكندية شريكة المؤسسة الوطنية مصدق النجار.

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