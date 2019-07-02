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منتخب الرماية يشارك بالبطولة الأفريقية

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيشارك المنتخب الوطني للرماية بالبطولة الأفريقية والتي ستحتضنها الجزائر في أغسطس المقبل.

وسيتوجه المنتخب الوطني الخميس المقبل إلى مصر للاستعداد والدخول في معسكر لمدة شهر تحضيراً للبطولة الأفريقية التي ستبدأ في 19 أغسطس المقبل، حيث تعد البطولة الأفريقية للرماية مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو صيف العام المقبل .

وتتكون البعثة الليبية المشاركة في البطولة من ستة رماة حيث سيلعب كل من أسامة أبو خدير وعبد الرزاق بن عيسى وصلاح العربي في تخصص المسدس فيما يمثل كل من بشير السوكني وإبراهيم عامر وفتحي أبو كاره في تخصص الخرطوش بقيادة المدرب خليفة زقلام .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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