منتخب الرماية يشارك بالبطولة الأفريقية

سيشارك المنتخب الوطني للرماية بالبطولة الأفريقية والتي ستحتضنها الجزائر في أغسطس المقبل.

وسيتوجه المنتخب الوطني الخميس المقبل إلى مصر للاستعداد والدخول في معسكر لمدة شهر تحضيراً للبطولة الأفريقية التي ستبدأ في 19 أغسطس المقبل، حيث تعد البطولة الأفريقية للرماية مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو صيف العام المقبل .

وتتكون البعثة الليبية المشاركة في البطولة من ستة رماة حيث سيلعب كل من أسامة أبو خدير وعبد الرزاق بن عيسى وصلاح العربي في تخصص المسدس فيما يمثل كل من بشير السوكني وإبراهيم عامر وفتحي أبو كاره في تخصص الخرطوش بقيادة المدرب خليفة زقلام .

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