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رابيو يكشف أسباب انضمامه لليوفي

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرّح أدريان رابيو الوافد الجديد لنادي يوفنتوس الإيطالي أن أكثر الأسباب التي حفزته للانضمام إلى فريق السيدة العجوز هو وجود كريستيانو رونالدو في صفوفه وأيضا عملا بنصيحة عملاق الشباك الإيطالية جيانلويجي بوفون.

وكان اللاعب الفرنسي قد أنهى مدة تعاقده مع باريس سان جيرمان ورفض التجديد والمواصلة رغم تمسك إدارة نادي العاصمة به.

وقال رابيو خلال مؤتمر صحفي عقد لتقديمه، الثلاثاء، إن انضمامه ليوفنتوس لموسم واحد أو موسمين سيمنحه فرصة لتطوير مهاراته وتحسين مستواه أكثر.

وتحدث الفرنسي عن ناديه السابق واصفا الفترة الأخيرة التي قضاها هناك بالعصيبة جدا مهنيا ونفسيا وقال إن القرار لو كان بيده لأنهى تلك الفترة منذ زمن لكن الأمر لم يكن سهلا، وفق تعبيره.

واعتبر أدريانو انضمامه لليوفي بمثابة خطوة إلى الأمام عكس تجربته في صفوف الـ”بي اس جي” التي قال إنها تعد تراجعا في مسيرته الكروية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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