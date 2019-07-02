غانا تفوز على غينيا بيساو وتنتزع الصدارة

انتزع منتخب غانا صدارة المجموعة السادسة بفوزه على نظيره منتخب غينيا بيساو بهدفين نظيفين ضمن الجولة الختامية من دور مجموعات نهائيات أمم أفريقيا مصر 2019.

ومرت الفترة الأولى من عمر المباراة دون تغيير في النتيجة وعجز كلا المنتخبين عن زيارة الشباك رغم الفرص التي أتيحت لكلا الطرفين.

وتغيرت الأحداث في الشوط الثاني منذ الدقائق الأولى عن طريق جوردان أيو وفي الدقيقة 72 ثنّى توماس بارتي أهداف بلاده.

وبذلك يكون الغانيون حصدوا خمس نقاط وتقدموا بفارق الأهداف عن الكاميرون التي قبعت في مركز الوصافة.

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