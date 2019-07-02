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غانا تفوز على غينيا بيساو وتنتزع الصدارة

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتزع منتخب غانا صدارة المجموعة السادسة بفوزه على نظيره منتخب غينيا بيساو بهدفين نظيفين ضمن الجولة الختامية من دور مجموعات نهائيات أمم أفريقيا مصر 2019.

ومرت الفترة الأولى من عمر المباراة دون تغيير في النتيجة وعجز كلا المنتخبين عن زيارة الشباك رغم الفرص التي أتيحت لكلا الطرفين.

وتغيرت الأحداث في الشوط الثاني منذ الدقائق الأولى عن طريق جوردان أيو وفي الدقيقة 72 ثنّى توماس بارتي أهداف بلاده.

وبذلك يكون الغانيون حصدوا خمس نقاط وتقدموا بفارق الأهداف عن الكاميرون التي قبعت في مركز الوصافة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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