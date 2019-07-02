منتخب البنين يحقق تأهلا تاريخيا

فاجأ منتخب البنين الجميع وحقق تعادلا سلبيا ثمينا أمام الكاميرون حاملة لقب النسخة الماضية ضمن الجولة الختامية من دور مجموعات نهائيات أمم أفريقيا مصر 2019.

وظهر البنين بمستوى جيد وعرف كيف يفرض التعادل على الكاميرون التي فشلت في استغلال الفرص ونقاط ضعف خصمها، ليضع منتخب البنين قدما في الجولة القادمة كأفضل الفرق التي استطاعت تحقيق المركز الثالث في البطولة القارية.

وهكذا تكون المجموعة السادسة قد كشفت كل أسرارها أولها البنين الذي يحقق التأهل لأول مرة في تاريخه ثم حامل اللقب وصيفا، فيما تربع البلاك ستارز في قمة الترتيب.

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