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منتخب البنين يحقق تأهلا تاريخيا

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاجأ منتخب البنين الجميع وحقق تعادلا سلبيا ثمينا أمام الكاميرون حاملة لقب النسخة الماضية ضمن الجولة الختامية من دور مجموعات نهائيات أمم أفريقيا مصر 2019.

وظهر البنين بمستوى جيد وعرف كيف يفرض التعادل على الكاميرون التي فشلت في استغلال الفرص ونقاط ضعف خصمها، ليضع منتخب البنين قدما في الجولة القادمة كأفضل الفرق التي استطاعت تحقيق المركز الثالث في البطولة القارية.

وهكذا تكون المجموعة السادسة قد كشفت كل أسرارها أولها البنين الذي يحقق التأهل لأول مرة في تاريخه ثم حامل اللقب وصيفا، فيما تربع البلاك ستارز في قمة الترتيب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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