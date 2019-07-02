انتقادات واسعة لاختيارات “الدامجة” لقائمة المنتخب الوطني استعدادًا لتونس

فجر إعلان المدرب المخضرم جلال الدامجة، المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، أمس الثلاثاء، عن قائمة فرسان المتوسط، موجة من الانتقادات والغضب الشديد وفتحت أبواب التساؤلات حول هذه الاختيارات.

وكشف الدامجة عن قائمة تضم 24 لاعبا للدخول في معسكر إعدادي خارجي بالمملكة المغربية خلال الفترة من 10 يوليو الجاري وحتى 1 أغسطس المقبل، في إطار الاستعداد لخوض المواجهة المهمة أمام تونس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين 2020.

القائمة التي نشرها اتحاد الكرة الليبي أثارت العديد من التساؤلات والاعتراضات بين خبراء الرياضة والإعلاميين والجماهير الليبية، الذين طالبوا الجهاز الفني للمنتخب بالكشف عن معايير الاختيار التي على أساسها تم إعلان القائمة وما هو تقييم الدامجة للاعبين المتألقين في فرقهم ليقوم باستبعادهم وضم لاعبين آخرين لم قدموا المستويات المطلوبة في الدوري الممتاز خلال المباريات التي شهدها الموسم المنصرم مطالبين باختيار اللاعبين على أساس اللعب والأداء لتكون الاختيارات منطقة وتحظى بقبول الجميع.

كما أن بعض المتابعين والمهتمين بالأمر فجروا مفاجأة وصفوها بالفضيحة الإدارية خاصة بعدما تم الكشف عن أن استبعاد بعض اللاعبين المميز في مقدمتهم حسن ماتا لاعب خط وسط نادي الأخضر، و أنس الورفلي الشهير بـ”مانجا”، لاعب فريق شباب الجبل، بسبب عدم امتلاكهم لجواز سفر، وهو ما جعلهم يتساءلون عن عدم قدرة اتحاد الكرة والجهاز الإداري للمنتخب من استخراج جواز سفر لهؤلاء اللاعبين.

فيما رفض البعض الأخر مشاركة منتخب ليبيا في بطولة أمم أفريقيا للمحليين مؤكدين أن ذلك فيه إهدار للمال ولن يعود بأي فائدة على الكرة الليبية وأنه من الأفضل وضع خطة طويلة المدى يتم من خلالها إعداد منتخب قوي لفرسان المتوسط يكون قادر على التواجد في بطولة كأس الأمم الأفريقية “الكان” ومقارعة كبار القارة السمراء في المحفل الذي يحظى باهتمام العالم كله.

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