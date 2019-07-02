مفاجأة مدوية تتسبب في استبعاد “الورفلي”و “ماتا” من صفوف فرسان المتوسط

أعلن الطاقم الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب المخضرم جلال الدامجة، أمس الثلاثاء، قائمة فرسان المتوسط التي تستعد لخوض مواجهة مهمة ومرتقبة أمام تونس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين 2020.

وأختار الدامجة قائمة تضم 24 لاعبا للدخول في معسكر إعدادي خارجي بالمملكة المغربية خلال الفترة من 10 يوليو الجاري وحتى 1 أغسطس المقبل يخوض خلالها عدة مباريات ودية.

وكان “الدامجة” قد كشف في وقت سابق وقبل إعلان القائمة النهائية أنه قدم قائمة مكونة من 42 لاعبا إلى لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد الكرة وأفصح عن عدد من اللاعبين الذين سيضمهم لأول مرة لصفوف الفرسان.ولكن المفاجأة أن القائمة النهائية خلت من بعض اللاعبين المميز الذين تم الكشف عنهم وفي مقدمتهم حسن ماتا لاعب خط وسط نادي الأخضر، و أنس الورفلي الشهير بـ”مانجا”، لاعب فريق شباب الجبل.

ما أثار ذهول المتابعين والجماهير الليبية أن استبعاد اللاعبين لأسباب وصفها البعض بالفضيحة الإدارية خاصة وأن استبعاد هؤلاء كان بسبب عدم امتلاكهم لجواز سفر، وهو ما جعل البعض يتساءلون عن عدم قدرة اتحاد الكرة والجهاز الإداري للمنتخب من استخراج جواز سفر لهؤلاء اللاعبين.

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