حسين العبيدي يخوض أولى تجاربه الاحترافية بالدوري المصري

أعلن لاعب نادي الصقور طبرق حسين العبيدي، خوض أول تجربه احترافية له بالدوري المصري، خلال الموسم المقبل، مؤكدًا انتهاء عقده مع الصقور في 30 يونيو الماضي.

ووجه لاعب الصقور الشكر لإدارة ناديه واللاعبين والطاقم الفني وجمهور النادي، متمنيًا التوفيق لزملائه في الاستحقاقات المقبلة، والحصول على لقب الدوري الممتاز، وذلك في منشور له عبر حسابه على “فيسبوك”.

يشار إلى أن 3 أندية مصرية، كانت تسعى للاستفادة من خدمات لاعب الصقور حسين العبيدي، إلا أن الوجهة المقبلة للاعب لم تحدد، حيث لم يعلن بعد عن اسم ناديه الجديد.

ولعب “العبيدي” مع فريق الصقور لموسم واحد، قادمًا من فريق بنغازي الجديدة، الذي خاص معه موسمًا مميزًا بدوري الدرجة الأولى، الأمر الذي جعل عيون الصقور تترصده، من أجل ضمه والظفر بخدماته في الموسم الجديد.

وتدرج “حسين”، البالغ من العمر 22 عامًا، في الفئات السنية لنادي الهلال طبرق، قبل أن ينتقل لبنغازي الجديدة، ثم إلى رفيق صرمان، فأساريا بالزاوية، ليعود إلى فريق بنغازي الجديدة مجددًا، قبل الانتقال إلى الصقور، ومنه إلى الدوري المصري.

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