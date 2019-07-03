بيروجيا الإيطالي يدخل في مفاوضات جادة لضم محترفنا الدولي أحمد بن علي

كشفت مصادر مقربة من محترفنا الدولي الليبي أحمد بن علي، نجم فريق كروتوني الإيطالي، أن نادي بيروجيا، الناشط في الدوري الإيطالي للدرجة الثانية، دخل في مفاوضات جادة من أجل الحصول على خدمات اللاعب بداية من الموسم المقبل 2019 / 2020 .

وأوضحت المصادر أن اهتمام نادي بيروجيا بضم أحمد بن علي يأتي في ظل تولي المدرب الإيطالي ماسيمو أودو، مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل، وهو المدرب الذي أشرف على تدريب “بن علي” عندما كان لاعبا في بيسكارا عام 2017.

كما أن ذلك يأتي في ظل موسم كبير قدمه محترفنا الدولي مع فريقه كروتوني حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفين في 32 مباراة خاضها مع فريقه من بينهم 21 مباراة أساسيا. وأنهى كروتوني الموسم في المركز الـ11 برصيد 43 نقطة.

وكذلك حصد بن علي جائزة أفضل لاعب في فريقه والتي منحها له جمهور نادي كروتوني كما أنه حصد جائزة أفضل هدف في الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن بيروجيا خاض تصفيات الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي ولكنه خرج أمام هيلاس فيرونا الذي تأهل ليكون بين فرق الكالتشيو

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