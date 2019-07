قامت لاعبة في المنتخب الأميركي لكرة قدم بالاحتفال بتسجيل هدف أمام إنجلترا بشكل مثير للجدل، حيث قامت بحركة لم يجر الاعتياد عليها خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 . وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، فإن أليكس مورغان، التي حسمت المباراة لصالح المنتخب الأميركي ووضعته في المباراة النهائية لمونديال السيدات، سجلت الهدف ثم رفعت يدها صوب شفتيها، كما لو أنها تحتسي كأساً من الشاي، حيث لم يرق الأمر لبعض القنوات الفضائية البريطانية. كما ذهب بعض المعلقين إلى أبعد من ذلك، فرجحوا ألا تكون الحركة احتساءً للشاي، وإنما وضعاً للفافة حشيش بين الشفتين، إذ بدت مورغان كشابة تسحب الدخان بشراهة. هذا واستند القائلون بهذا الرأي، إلى أن اللاعبة الأميركية كانت ترفع الأصبع الخنصر، في يدها، وذاك تحديداً ما يقوم به الأشخاص الذين يقومون بتدخين الماريغوانا. وبما أن الشاي يمثل مشروباً مهماً في المائدة البريطانية، فقد رأى معلقون أنه لم يكن من اللباقة أن تحتفل اللاعبة الأميركية أمام جماهير المنتخب المنافس بالسخرية من مشروبهم.

The post ضمن مونديال السيدات.. لاعبة أمريكية تستفز الإنجليز بحركة مُثيرة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا